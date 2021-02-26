В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину

Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

В ночь на 26 февраля в одном из кафе города Шлиссельбурга Ленинградской области произошла перестрелка, в которой погиб мужчина 1982 года рождения. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Ленинградской области.

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

Интернет-издание 47news сообщает, что конфликт произошел в кафе «Баку» на Затонной улице, и в нем участвовали несколько десятков человек. По данным издания, встреча участников конфликта была запланирована.

Ранее, 21 февраля, в поселке Романовка в Ленинградской области владелец магазина выстрелил из травматического пистолета в водителя снегоуборочной машины. По словам полиции, стрелявший был недоволен тем, что из-за уборки снега закрывается рекламная вывеска. При этом сама вывеска, по версии МВД, была установлена незаконно.