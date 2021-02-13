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В Ленобласти похитили часть мощей святой Матроны и продали их за 500 руб.

В Ленинградской области мужчина похитил часть мощей святой блаженной Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря, после чего продал их. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При просмотре записей видеонаблюдения было установлено, что мужчина положил ларец с мощами в рюкзак, как только сторож отвернулся. Спустя некоторое время охранник заметил пропажу и обратился в полицию», — рассказала Волк.

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Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках

По данным МВД, подозреваемый — 33-летний житель города Тихвина, который к моменту задержания успел сдать похищенное антиквару за 500 руб.
Мужчина задержан в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК (Кража).

В ближайшее время мощи святой блаженной Матроны Московской будут возвращены храм, добавили в МВД.

В октябре мужчина похитил икону из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. В тот же день подозреваемый был задержан по месту фактического проживания, икону у него изъяли. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

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