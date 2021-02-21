В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из-за уборки снега

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В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из-за конфликта, связанного с уборкой снега. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел в поселке Романовка. Стрелявший мужчина задержан. Потерпевший получил ранение в ногу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В сентябре в Петербурге в ходе конфликта между подростками один из них открыл стрельбу из сигнального пистолета. Инцидент произошел вечером 30 сентября во Фрунзенском районе на улице Ярослава Гашека. В результате выстрела никто не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).