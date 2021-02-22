В Ленобласти завели дело против открывшего стрельбу из-за уборки снега

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В отношении мужчины, который в поселке Романовка Ленинградской области выстрелил в убиравшего снег водителя трактора, завели уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину уже задержали, это 36-летний хозяин магазина.

Стрельбу он открыл из-за того, что был недоволен уборкой снега, из-за которой с улицы не было видно рекламную вывеску. В полиции сообщали, что вывеска была установлена незаконно.

В итоге предприниматель выстрелил в 50-летнего водителя трактора, который убирал снег, из травматического пистолета. Потерпевший был ранен в ногу. После случившегося его госпитализировали.