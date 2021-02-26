В Москве прошедшая ночь стала самой теплой с начала зимы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве в ночь на пятницу, 26 февраля, была зафиксирована самая высокая температура воздуха за зиму. Об этом сообщает «Метеоновости».

«Ночью 26 февраля температура продолжала расти, и к утру превысила плюс 4 градуса», — говорится в сообщении.

«Метеоновости» напомнили, что прежний рекорд текущей зимы наблюдался 25 января, когда ночью было 3,8 градуса выше нуля.

«Температура воздуха на главной московской метеостанции утром в пятницу превысила плюс 4 градуса. Рекорд для этой даты — плюс 6 градусов — был в 1990 году. Сегодня мы ожидаем, что он, возможно, будет повторен», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, чередование дневной положительной температуры и небольшого минуса ночью продолжится всю следующую неделю. Он допустил, что по ночам температура местами будет опускаться до минус 3–5 градусов.

При этом самая низкая ночная температура за эту зиму была зафиксирована в Московском регионе в ночь с 22 по 23 февраля. Она также стала самой холодной за 65 лет, температура в столице опустилась до минус 24,5 градуса, в области — до минус 31,7 градуса.