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Гидрометцентр назвал сроки потепления в Москве

Оттепель придет в Москву и ряд других регионов запада европейской части России в четверг, 25 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В четверг резкое изменение погоды. Придет оттепель. Ночные температуры будут в диапазоне минус 8-10 градусов, дневные ближе к вечеру вырастут до 2-4 градусов тепла», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, столь резкие изменения температуры коснутся западной части европейской территории России, в то время как остальные регионы «останутся верны морозу». «И такая погода сохранится до конца месяца», — уточнил Вильфанд.

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Он отметил, что оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра. В период с 24 по 26 февраля в Москве выпадет четверть месячной нормы осадков, добавил Вильфанд. «Важно отметить, что это не весна. Это просто эпизод резкого и значительного потепления. Март начнется с другой погоды», — заключил синоптик.

В Москве в ночь на 23 февраля был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. В Гидрометцентре сообщили, что в Московской области 23 и 24 февраля ожидается от минус 30 до минус 34 градусов.

погода потепление Центральная Россия Гидрометцентр Роман Вильфанд
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