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Прошедшая ночь в Москве побила 65-летний температурный рекорд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском регионе минувшая ночь стала самой холодной с начала текущей зимы и самой холодной ночью с 22 на 23 февраля за последние 65 лет, сообщили РБК синоптики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве зафиксирована минимальная температура воздуха — минус 24,5 градуса, тогда как в области столбик термометра опускался до минус 31,7 градуса.

«Это самая холодная ночь и самое холодное утро текущей зимой. Последний раз так было в 1956 году, с тех пор такого мороза не было. Это выдающаяся морозная ночь, и такой температурный режим аномально низкий», — отметил синоптик, добавив, что такая температура продержится недолго. К концу недели она повысится до нулевой отметки.

Кроме того, Тишковец не исключил, что 23 февраля может стать самым холодным днем с начала года и «побить рекорд 17 января, когда столбик термометр опускался до минус 16,2 градуса».

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, добавила, что ночь на 23 февраля стала самой холодной и с начала нынешней зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован перед Крещением, тогда в Москве столбик термометра опустился до 23,6 градуса ниже нуля, уточнила она. «Сегодня в ряде мест Подмосковья были перекрыты минимумы температуры — она была значительно ниже минус 30 градусов, что является рекордом для этого дня», — рассказала Позднякова.

Абсолютный рекорд для 23 февраля, отметила она, принадлежит 1945 году и составляет минус 30,5 градуса.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 25 февраля, оттепель придет на смену морозам в Москве. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. Оттепель будет сопровождаться дождями и сильным ветром. Ожидается, что в столице 24–26 февраля выпадет четверть месячной нормы осадков. Такая погода сохранится до конца месяца.

Москва погода температура рекорд новости
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