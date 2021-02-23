Прошедшая ночь в Москве побила 65-летний температурный рекорд

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московском регионе минувшая ночь стала самой холодной с начала текущей зимы и самой холодной ночью с 22 на 23 февраля за последние 65 лет, сообщили РБК синоптики.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве зафиксирована минимальная температура воздуха — минус 24,5 градуса, тогда как в области столбик термометра опускался до минус 31,7 градуса.

«Это самая холодная ночь и самое холодное утро текущей зимой. Последний раз так было в 1956 году, с тех пор такого мороза не было. Это выдающаяся морозная ночь, и такой температурный режим аномально низкий», — отметил синоптик, добавив, что такая температура продержится недолго. К концу недели она повысится до нулевой отметки.

Кроме того, Тишковец не исключил, что 23 февраля может стать самым холодным днем с начала года и «побить рекорд 17 января, когда столбик термометр опускался до минус 16,2 градуса».