Вильфанд предупредил о смене «холодины» в Сибири на аномальное тепло

В начале марта весенняя погода придет на смену аномальному холоду в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Там настоящая «холодина» сейчас, другого слова не подобрать — ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит — температура будет выше нормы на 8–10 градусов», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что в период потепления по ночам в регионах столбики термометров будут опускаться до минус 8–15 градусов, а днем будут подниматься до 0–5 градусов выше нуля.

Ранее Вильфанд сообщил, что к 27–28 февраля в центре европейской части России ожидается потепление до нулевых отметок.