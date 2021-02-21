Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России

В конце следующей недели в центре европейской части России ожидается потепление до нулевых отметок. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус 5 градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели», — сказал он.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в ближайшие пять дней на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае будут наблюдаться аномальные холода, самым холодным днем станет 23 февраля. В центре европейской России столбик термометра опустится до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов в ночное время.

То же коснется и столичного региона. Как заявил Вильфанд, в Москве ночью будет минус 23-25 градусов, а по области до минус 33 градусов. «Будет по-настоящему холодный день. Температура днем -15-17 градусов, по области -19 градусов», — сообщил он, добавив, что в этот день будет маловетрено и солнечно.