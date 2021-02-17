Синоптики предупредили москвичей о приближении «метеорологической пилы»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ближайшие выходные и праздничные дни Москву ждет так называемая «метеорологическая пила» (она же — «барическая пила»), то есть резкие скачки атмосферного давления, сообщили РБК в центре погоды «Фобос».

По словам ведущего специалиста «Фобоса» Елены Волосюк, причиной «метеорологической пилы» станут колебания температур.

В выходные начнется ослабление морозов, самым теплым может оказаться понедельник — 22 февраля, когда ночные температуры составят 7–12 градусов, сказала Волосюк

«Но повышение температуры будет кратковременным, и уже 23 февраля вновь температура станет снижаться до минус 15–20 градусов ночью и минус 10–15 градусов — днем. С учетом колебания температур мы можем говорить о своеобразной метеорологической пиле», — отметила ведущий специалист центра погоды «Фобос».