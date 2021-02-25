Кадыров заявил о контроле Путина над операцией против боевиков Бютукаева

Рамзан Кадыров (Фото: МИД / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин лично контролировал весь ход спецоперации против банды боевиков Аслана Бютукаева, в результате которой в Чечне, как зявляли местные власти, были полностью ликвидированы подпольные террористические группы. Об участии Путина рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети «ВКонтакте».

«Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего президента, который держал под личным контролем ход спецоперации», — рассказал Кадыров.

По его словам, «внимание и поддержка» Путина стали решающим фактором в разгроме боевиков в Чечне и установлении мира в республике.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о ликвидации пяти боевиков, включая Бютукаева, в январе. При этом Кадыров заявил о ликвидации «последних шести террористов» в республике. «С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! <...> Поставленную Верховным Главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — заверил глава Чечни.