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Политика ,  
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Глава МИД Германии заявил о «низшей точке» в отношениях России и ЕС

Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Kay Nietfeld / AP)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил за подготовку дополнительных санкций в отношении России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он заявил на встрече в Брюсселе, где сегодня главы МИД стран ЕС обсуждают введение ограничений в связи с ситуацией с Навальным, передает Reuters.

«В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — добавил Маас.

Ранее Bloomberg передал, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России и укажет на «позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным.

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Навального задержали после возвращения из Германии 17 февраля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как он не отмечался в ведомстве, пока находился на лечении в Берлине после отравления. После того, как 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», США, Германия и Великобритания потребовали немедленно освободить его.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал приговор Навальному далеким от стандартов правовых государств. Хайко Маас, в свою очередь, назвал случившееся «горьким ударом по основным свободам и верховенству закона в России».

Алексея Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января сразу после прилета из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН заявила, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции. Позднее, 2 февраля, суд заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционер не признал вину, свое преследование он связывает с расследованиями и политической деятельностью.

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После задержания Навального и замены ему условного срока на реальный в России прошел ряд несогласованных акций протеста. По данным «ОВД-Инфо», 23 января были задержаны более 4 тыс. человек, 31 января — более 5 тыс., 2 февраля — 1,5 тыс. Президент Владимир Путин заявил, что считает, что люди вышли на акции не столько чтобы поддержать Навального, сколько из-за раздражения и усталости, накопившихся за время пандемии.

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