Глава МИД Германии заявил о «низшей точке» в отношениях России и ЕС

Хайко Маас (Фото: Kay Nietfeld / AP)

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил за подготовку дополнительных санкций в отношении России из-за приговора российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом он заявил на встрече в Брюсселе, где сегодня главы МИД стран ЕС обсуждают введение ограничений в связи с ситуацией с Навальным, передает Reuters.

«В то же время нам нужно обсуждать, как поддерживать конструктивный диалог с Россией, даже если отношения, безусловно, достигли низшей точки», — добавил Маас.

Ранее Bloomberg передал, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет ООН принять меры против «систематического» нарушения прав человека в России и укажет на «позорное» обращение с оппозиционером Алексеем Навальным.

Навального задержали после возвращения из Германии 17 февраля. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», так как он не отмечался в ведомстве, пока находился на лечении в Берлине после отравления. После того, как 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», США, Германия и Великобритания потребовали немедленно освободить его.