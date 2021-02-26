В «Гоголь-центре» сменился художественный руководитель

Алексей Агранович (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актер и режиссер Алексей Агранович в пятницу вступает в должность художественного руководителя «Гоголь-центра». На этом посту он сменил Кирилла Серебренникова, который создал театр в его нынешнем виде.

О назначении Аграновича департамент культуры Москвы объявил 9 февраля, после того как стало известно об отказе властей продлевать истекающий 25 февраля контракт с Серебренниковым. Договор с Аграновичем будет действовать до 22 июля 2022 года.

10 февраля в «Гоголь-центре» состоялся сбор труппы, на котором Серебренников назвал своего преемника «самой удачной кандидатурой в сложившейся ситуации». Он назвал Аграновича талантливым актером и выразил уверенность, что он справится с новой работой.

В свою очередь новый худрук поделился с артистами и сотрудниками своим видением того, как будет дальше складываться жизнь театра. Агранович подтвердил, что будет следовать объявленным ранее планам на сезон, и высказал надежду, что театр будет «естественным образом эволюционировать». «Важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе», — сказал он.