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В «Гоголь-центре» сменился художественный руководитель

Алексей Агранович
Алексей Агранович (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Актер и режиссер Алексей Агранович в пятницу вступает в должность художественного руководителя «Гоголь-центра». На этом посту он сменил Кирилла Серебренникова, который создал театр в его нынешнем виде.

О назначении Аграновича департамент культуры Москвы объявил 9 февраля, после того как стало известно об отказе властей продлевать истекающий 25 февраля контракт с Серебренниковым. Договор с Аграновичем будет действовать до 22 июля 2022 года.

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Алексей Агранович

10 февраля в «Гоголь-центре» состоялся сбор труппы, на котором Серебренников назвал своего преемника «самой удачной кандидатурой в сложившейся ситуации». Он назвал Аграновича талантливым актером и выразил уверенность, что он справится с новой работой.

В свою очередь новый худрук поделился с артистами и сотрудниками своим видением того, как будет дальше складываться жизнь театра. Агранович подтвердил, что будет следовать объявленным ранее планам на сезон, и высказал надежду, что театр будет «естественным образом эволюционировать». «Важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе», — сказал он.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Кирилл Серебренников руководил «Гоголь-центром» с момента его создания на базе Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя в 2012 году. Официально театральным центром Театр Гоголя стал в феврале 2013 года после ремонта и реконструкции. Основную часть труппы составили ученики Серебренникова, выпускники его мастерской в Школе-студии МХАТ. Кроме спектаклей в «Гоголь-центре» проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, выставки и концерты, работают кафе и книжная лавка.

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Летом прошлого года завершился суд по делу «Седьмой студии», главным фигурантом которого был Серебренников. Суд решил, что он вместе с бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным и экс-директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским украл 129 млн руб. из госсубсидии. Серебренникову дали три года условно, а назначили штраф 800 тыс. руб. и обязали возместить причиненный Минкультуры ущерб. Режиссер свою вину отрицал, отмечая, что далек от финансовых вопросов. От обжалования приговора он отказался, объяснив это тем, что устал от долгой судебной тяжбы.

Алексей Агранович — сын кинооператора и режиссера Михаила Аграновича. Он учился во ВГИКе на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна, а также на актерско-режиссерском курсе Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. С 1995 года Агранович играет в театре и кино. В «Гоголь-центре» он был занят в спектаклях «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Он также играет в театре «Квартет И». Кроме того, он активно работал в качестве продюсера и режиссера фильмов и фестивалей.

театр Гоголь-центр Кирилл Серебренников Алексей Агранович
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