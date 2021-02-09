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Критики оценили угрозу «ломки» в «Гоголь-центре» при новом худруке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Назначение Алексея Аграновича художественным руководителем «Гоголь-центра» позволит хотя бы в краткосрочной перспективе сохранить тот театр, который был создан Кириллом Серебренниковым, и не растерять его команду. Опрошенные РБК театральные критики сходятся во мнении, что его кандидатура является для театра оптимальной.

Во вторник подтвердилась информация о скором уходе Серебренникова из «Гоголь-центра». Столичный департамент культуры уведомил его, что контракт, заканчивающийся 25 февраля, продлен не будет. Новым художественным руководителем театра назначили актера и режиссера Аграновича.

Критик Павел Руднев обратил внимание, что Агранович — «человек, который не чужд коллективу», он работает в «Гоголь-центре», играет две большие роли и лучше многих понимает необходимость продолжать дело Серебренникова. «Надеюсь, он будет выступать как куратор, интендант, искать новую режиссуру, новые репертуарные идеи, делать театр разнообразным. Сегодняшний репертуарный театр плох, когда есть один Карабас Барабас, берущий все в свои руки и бесконечно ставящий все сам. Важно разнообразие режиссерских систем, режиссерских имен, когда все не в одном стиле», — сказал Руднев РБК.

Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра»
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Алексей Агранович

Критик считает, что при Аграновиче не будет «ломки» центра, которая была бы возможна, если бы пришел новый для театра художник.

Театральный критик, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова считает назначение Аграновича «идеальным в нынешней ситуации». В беседе с РБК Давыдова высказала предположение, что решение не продлевать контракт с Серебренниковым было принято давно, и сейчас решалась дальнейшая судьба театра.

«На кону стояла судьба самого «Гоголь-центра». Если туда назначают режиссера, талантливого или не очень — неважно, человека со своим видением, то понятно, что того «Гоголь-центра», который мы сейчас имеем с его духом, труппой, направлением, уже не останется. Даже если это будет не «какое-то бездарное чмо», а творческая личность. Художественным руководителем «Гоголь-центра» должен быть человек, который был бы близок самому «Гоголь-центру», попытался бы его сохранить как феномен. И, конечно, Алексей Агранович мне представляется совершенно идеальной фигурой», — сказала она.

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Давыдова надеется, что «Гоголь-центр» не ждут революционные перемены, хотя возможность ухода некоторых артистов и сотрудников центра она не исключает.

«Мне кажется, что новость о том, что назначен новым руководителем Алексей Агранович, воспринимается большинством актеров театра как хорошая новость. Его воспринимают другом театра, там сложилась сплоченная, постоянная и разнообразная команда», — заявил РБК театральный критик, директор Мобильного Художественного театра Алексей Киселев.

Критик надеется, что удастся избежать конфликтов и скандалов, и Алексей Агранович «постарается из дружеских чувств последовать наставлениям Серебренникова». При таком развитии событий работу в «Гоголь-центре» продолжит большинство из команды создателя театра, полагает эксперт.
 

Гоголь-центр Кирилл Серебренников Алексей Агранович новости
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