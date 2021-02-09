Критики оценили угрозу «ломки» в «Гоголь-центре» при новом худруке

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Назначение Алексея Аграновича художественным руководителем «Гоголь-центра» позволит хотя бы в краткосрочной перспективе сохранить тот театр, который был создан Кириллом Серебренниковым, и не растерять его команду. Опрошенные РБК театральные критики сходятся во мнении, что его кандидатура является для театра оптимальной.

Во вторник подтвердилась информация о скором уходе Серебренникова из «Гоголь-центра». Столичный департамент культуры уведомил его, что контракт, заканчивающийся 25 февраля, продлен не будет. Новым художественным руководителем театра назначили актера и режиссера Аграновича.

Критик Павел Руднев обратил внимание, что Агранович — «человек, который не чужд коллективу», он работает в «Гоголь-центре», играет две большие роли и лучше многих понимает необходимость продолжать дело Серебренникова. «Надеюсь, он будет выступать как куратор, интендант, искать новую режиссуру, новые репертуарные идеи, делать театр разнообразным. Сегодняшний репертуарный театр плох, когда есть один Карабас Барабас, берущий все в свои руки и бесконечно ставящий все сам. Важно разнообразие режиссерских систем, режиссерских имен, когда все не в одном стиле», — сказал Руднев РБК.

Критик считает, что при Аграновиче не будет «ломки» центра, которая была бы возможна, если бы пришел новый для театра художник.