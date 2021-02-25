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Черноморский флот начал следить за кораблями стран НАТО в Черном море

Корабль «Тахо» ВМС Испании
Корабль «Тахо» ВМС Испании (Фото: armada.defensa.gob.es)

Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, вошедшими в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков — искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», — сказали в центре.

На сайте НАТО сообщается, что 25 февраля в море вошла вторая группа кораблей, она будет состоять из тральщиков ВМС Испании, Турции, Болгарии, Румынии. Она примет участие в румыно-болгарских учениях минно-тральных сил, а также маневрах вместе с украинским флотом. Также корабли НАТО зайдут в порты Констанца в Румынии и Одессы на Украине.

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Фото:Wolfgang Rattay / Reuters

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В конце января в акваторию Черного моря вошли эсминцы ВМС США «Портер» и «Дональд Кук». Корабли покинули Черное море 10 февраля.

Как позже сообщил 6-й флот ВМС США, эсминцы выполняли совместные задания с двумя турецкими фрегатами и истребителем. Эсминец «Портер» также участвовал в выполнении совместных заданий с румынскими военно-морскими силами.

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