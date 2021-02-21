Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом

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Украина разрешила самолетам НАТО полеты в зоне ответственности Симферопольского аэропорта, но они вряд ли будут подлетать к Крыму ближе чем на 12 миль. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Мы говорим: «Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем». Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», — сказал Бабин.

Он напомнил, что до перехода полуострова в состав России акватория Черного моря была зоной ответственности аэропорта Симферополя.

Ранее украинские власти предложили командованию НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций альянса, мониторинга обстановки и транспортировки военных. Предложение было сделано во время переговоров с генеральным секретарем НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.