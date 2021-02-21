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Бывший украинский постпред объяснил разрешение полетов НАТО над Крымом

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Украина разрешила самолетам НАТО полеты в зоне ответственности Симферопольского аэропорта, но они вряд ли будут подлетать к Крыму ближе чем на 12 миль. Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

«Мы говорим: «Уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем». Потому что до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», — сказал Бабин.

Он напомнил, что до перехода полуострова в состав России акватория Черного моря была зоной ответственности аэропорта Симферополя.

Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее украинские власти предложили командованию НАТО использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) для проведения операций альянса, мониторинга обстановки и транспортировки военных. Предложение было сделано во время переговоров с генеральным секретарем НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в Брюсселе.

После присоединения Крыма к России управление полетами над Черным морем и Крымом фактически разделилось. Российские диспетчеры в Симферополе контролируют полеты непосредственно над полуостровом, а международные трассы над Черным морем находятся под управлением диспетчеров из Одессы и Днепра. Международные организации признают суверенитет Украины над Крымом и пользуются услугами украинских диспетчеров при полетах над Черным морем.

НАТО продолжает усиливать свое военное присутствие в Черном море, заявил глава организации Йенс Столтенберг. По его словам, блок идет на это в ответ на действия России в регионе. В декабре 2020 года Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в Черном море, в том числе в Крыму. Ранее стало известно о совместных военных учениях НАТО и Украины в Черном море осенью 2021 года.

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