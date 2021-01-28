Российские военные начали следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Эсминец УРО (ПРО) «Портер» ВМС США (Фото: U.S. Navy )

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец ВМС США «Портер» зашел в Черное море, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за судном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Черноморский флот также приступил к отслеживанию военного судна.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран и быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. В декабре глава альянса назвал Россию главной военной угрозой для западных стран как минимум до 2030 года. Однако позже Столтенберг заявил, что не видит в лице России непосредственной военной опасности.