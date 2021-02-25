В Башкирии задержали вице-премьера и министра ЖКХ региона Бориса Беляева

Борис Беляев (Фото: pravitelstvorb.ru)

В Башкирии задержали вице-премьера и министра жилищно-коммунального хозяйства региона Бориса Беляева. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК Уфа, «РИА Новости», а также местное агентство «Башинформ».

По словам собеседника «РИА Новости», Беляева задержали по делу о превышении полномочий. По данным «Башинформа», речь идет о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году, когда Беляев был главой горадминистрации. Фигурантом этого дела уже является глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучурбаев. По версии следствия, в 2017 году он подписал акт о завершения строительства очистных сооружений в городе Кумертау, при том что работы не закончились. По оценке следователей, нанесенный региону ущерб составил 95 млн руб. Кучербаева задержали еще в начале февраля.

В министерстве ЖКХ Республики Башкортостан РБК сообщили, что информации о задержании Беляева у них нет. «С утра он выехал в Альшеевский район на устранение аварии», — добавили в ведомстве.

РБК также обратился за комментарием в УФСБ по Республике Башкортостан и пресс-службу управления Следственного комитета по региону.