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В Башкирии задержали вице-премьера и министра ЖКХ региона Бориса Беляева

Борис Беляев
Борис Беляев (Фото: pravitelstvorb.ru)

В Башкирии задержали вице-премьера и министра жилищно-коммунального хозяйства региона Бориса Беляева. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК Уфа, «РИА Новости», а также местное агентство «Башинформ».

По словам собеседника «РИА Новости», Беляева задержали по делу о превышении полномочий. По данным «Башинформа», речь идет о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году, когда Беляев был главой горадминистрации. Фигурантом этого дела уже является глава минстроя Башкирии Рамзиль Кучурбаев. По версии следствия, в 2017 году он подписал акт о завершения строительства очистных сооружений в городе Кумертау, при том что работы не закончились. По оценке следователей, нанесенный региону ущерб составил 95 млн руб. Кучербаева задержали еще в начале февраля.

В министерстве ЖКХ Республики Башкортостан РБК сообщили, что информации о задержании Беляева у них нет. «С утра он выехал в Альшеевский район на устранение аварии», — добавили в ведомстве.

РБК также обратился за комментарием в УФСБ по Республике Башкортостан и пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

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В СМИ также появились сообщения о задержании сына экс-главы Башкирии Урала Рахимова в Австрии, где он проживает с 2009 года. Однако адвокат Рахимова Сергей Макаренко сообщил «РИА Новости», что это не соответствует действительности. «Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. <...>. Это абсолютная неправда», — сказал Макаренко.

Информация о задержании Рахимова впервые появилась в Telegram-канале «Футляр для курая — КушТау», после чего репост этого сообщения опубликовал канал «ВЧК-ОГПУ», на который, в свою очередь, сослалось агентство «Башинформ». РБК обратился в посольство России в Вене.

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До 2009 года Урал Рахимов был гендиректором «Башнефти». В 2014 году, уже после его отъезда в Австрию, в России Рахимова обвинили в хищении денег при продаже акций компании и заочно арестовали. Российские правоохранительные органы просили выдать Рахимова, но австрийский суд отказал в его выдаче, мотивировав это тем, что не нашел для этого законных оснований.

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