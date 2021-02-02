Ущерб от действий министра строительства Башкирии оценили в 95 млн руб.

Рамзиль Кучарбаев (Фото: uksrb.ru)

Следствие предъявило обвинение министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву в превышении полномочий, ущерб бюджету региона от его действий оценили в 95 млн руб. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». <...> В настоящее время он является министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан», — сообщили в СК.

Министр обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2017 году он подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, зная о том, что работы не были окончены. В результате администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, однако до настоящего времени они фактически непригодны для использования.

«В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн руб.», — отметили в СК.