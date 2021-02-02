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Ущерб от действий министра строительства Башкирии оценили в 95 млн руб.

Рамзиль Кучарбаев
Рамзиль Кучарбаев (Фото: uksrb.ru)

Следствие предъявило обвинение министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву в превышении полномочий, ущерб бюджету региона от его действий оценили в 95 млн руб. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

«Предъявлено обвинение бывшему начальнику государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». <...> В настоящее время он является министром строительства и архитектуры Республики Башкортостан», — сообщили в СК.

Министр обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в 2017 году он подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в городе Кумертау, зная о том, что работы не были окончены. В результате администрация города ввела в эксплуатацию очистные сооружения, однако до настоящего времени они фактически непригодны для использования.

В Башкирии задержали министра строительства
Политика
Рамзиль Кучарбаев

«В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 млн руб.», — отметили в СК.

Кучарбаев задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

О задержании Кучарбаева «РБК Уфа» и «Коммерсантъ» сообщили накануне. В правительстве Башкирии РБК заявили, что в министерстве строительства республики днем 1 февраля прошли следственные действия.

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Кучарбаев с 2016 по 2020 год возглавлял Управление капитального строительства Башкирии, позднее перешел на работу в Госкомитет по строительству и архитектуре. В октябре 2020 года комитет по строительству в Башкирии был преобразован в министерство. Кучарбаев сначала занял должность и.о., а потом пост руководителя министерства.

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