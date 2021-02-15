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Глава Башкирии заявил о «провокациях» из-за объединения двух вузов

Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Власти Башкортостана планируют объединить Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Об этом заявил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале.

«Мы сейчас находимся в преддверии очень большого научного проекта — это создание большого университета. Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажу, провокации узколобых людей, которые не понимают, что, если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия Башгосуниверситета и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплываем и больше никогда туда не зайдем», — сказал Хабиров.

По его словам, решение об объединении двух вузов уже принято. Хабиров попросил правительство провести работу по объединению «четко и организованно».

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О намерении объединить два университета Хабиров заявил 9 февраля. Эту идею поддержал ректор УГАТУ Сергей Новиков. Позже издание Ptoufu.ru писало, что коллективы вузов выступают против инициативы властей. Так, профессор УГАТУ Салават Кусимов, занимавший должность ректора с 1992 по 2003 год, указал, что оба университета «сильно просядут» в случае объединения.

«Потому что это разные вузы, с разными традициями, научно-педагогическими школами, находящиеся на разных площадках. И развивались они по-разному. Например, встанет вопрос об объединении нескольких кафедр высшей математики. Как это будет? Кто будет заведовать? Это история на целый год с полнейшей неразберихой», — сказал он в интервью изданию.

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