Глава Башкирии заявил о «провокациях» из-за объединения двух вузов

Радий Хабиров (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Власти Башкортостана планируют объединить Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ). Об этом заявил глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве. Трансляция велась на правительственном YouTube-канале.

«Мы сейчас находимся в преддверии очень большого научного проекта — это создание большого университета. Везде уже начались всевозможные, по-другому не скажу, провокации узколобых людей, которые не понимают, что, если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия Башгосуниверситета и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплываем и больше никогда туда не зайдем», — сказал Хабиров.

По его словам, решение об объединении двух вузов уже принято. Хабиров попросил правительство провести работу по объединению «четко и организованно».

О намерении объединить два университета Хабиров заявил 9 февраля. Эту идею поддержал ректор УГАТУ Сергей Новиков. Позже издание Ptoufu.ru писало, что коллективы вузов выступают против инициативы властей. Так, профессор УГАТУ Салават Кусимов, занимавший должность ректора с 1992 по 2003 год, указал, что оба университета «сильно просядут» в случае объединения.