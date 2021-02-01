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В Башкирии задержали министра строительства

Рамзиль Кучарбаев
Рамзиль Кучарбаев (Фото: building.bashkortostan.ru)

В Башкирии задержали министра строительства и архитектуры региона Рамзиля Кучарбаева, сообщают РБК Уфа и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В правительстве Башкортастана РБК сообщили, что в министерстве строительства республики днем 1 февраля прошли следственные действия. По словам директора департамента информационного сопровождения аппарата республиканского правительства Ольга Красноногой, мероприятия связаны с делом о строительстве очистных сооружений в городе Кумертау в 2017 году.

В это время Рамзиль Кучарбаев занимал пост начальника управления капитального строительства, а республикой руководил Рустэм Хамитов, добавили в региональном правительстве.

В региональном отделении Следственного комитета отказались от комментариев РБК «в интересах следствия».

Нынешний глава республики Радий Хабиров вступил в должность главы региона 19 сентября 2019 года. Комитет по строительству был преобразован в министерство в октябре 2020 года, Кучарбаев сначала занял должность и.о., а потом пост руководителя министерства.

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