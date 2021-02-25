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Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера

Аскарбек Шадиев
Аскарбек Шадиев (Фото: old.gov.kg)

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обратился в посольство США с просьбой помочь активизировать поиски скрывающегося на территории Соединенных Штатов бывшего первого вице-премьера страны Аскарбека Шадиева. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в отношении Шадиева расследуется уголовное дело по факту легализации преступных доходов в крупном размере, обвиняемый объявлен в международный розыск.

По информации ГКНБ Киргизии, с 2010 по 2017 год Аскарбек Шадиев оформлял имущество на имя своей супруги, чтобы скрыть источник доходов. При этом ведомство назвало его «преступным», не указав его. Фактически принадлежащие семье активы и доход от них значительно превышали суммы, указанные в налоговой декларации, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали СМИ, обвинения в отношении Шадиева суд рассматривает вместе с группой уголовных дел о незаконном обогащении, по которым проходит бывший президент страны Алмазбек Атамбаев (руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года). Следствие заподозрило коррупционную составляющую в нескольких сделках с участием Атамбаева.

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Алмазбек Атамбаев (в центре)

При этом в декабре 2018 года суд уже заочно приговорил Шадиева к десяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном пересечении границы. Его обвиняли в том, что во времена работы депутатом парламента страны он присвоил $30 тыс., выделенных из бюджета для вручения премии имени Чингиза Айтматова.

После возбуждения уголовного дела Аскарбек Шайдиев пересек государственную границу в сторону Таджикистана, оттуда улетел в Москву, а затем — в Нью-Йорк.

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Шайдиев избирался депутатом нескольких созывов парламента Киргизии, в декабре 2017 года вновь избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении его на должность первого вице-премьера.

В октябре 2020 года в Киргизии начались массовые протесты из-за недовольства граждан результатами парламентских выборов. Протестующие добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, а также ряда других чиновников. После этого Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку.

10 января в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победил Садыр Жапаров.

Киргизия США международный розыск отмывание денег заочный арест
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