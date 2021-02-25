Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера

Аскарбек Шадиев (Фото: old.gov.kg)

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии обратился в посольство США с просьбой помочь активизировать поиски скрывающегося на территории Соединенных Штатов бывшего первого вице-премьера страны Аскарбека Шадиева. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что в отношении Шадиева расследуется уголовное дело по факту легализации преступных доходов в крупном размере, обвиняемый объявлен в международный розыск.

По информации ГКНБ Киргизии, с 2010 по 2017 год Аскарбек Шадиев оформлял имущество на имя своей супруги, чтобы скрыть источник доходов. При этом ведомство назвало его «преступным», не указав его. Фактически принадлежащие семье активы и доход от них значительно превышали суммы, указанные в налоговой декларации, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщали СМИ, обвинения в отношении Шадиева суд рассматривает вместе с группой уголовных дел о незаконном обогащении, по которым проходит бывший президент страны Алмазбек Атамбаев (руководил страной с декабря 2011-го по ноябрь 2017 года). Следствие заподозрило коррупционную составляющую в нескольких сделках с участием Атамбаева.