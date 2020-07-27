Мосгорсуд подтвердил арест экс-замминистра науки Лукашевич

Марина Лукашевич (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест бывшего заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич, обвиняемую по делу о мошенничестве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В отношении Лукашевич заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Лукашевич задержали в начале июля, ее подозревают в причинении ущерба Минобрнауки на сумму более 40 млн руб. Следствие полагает, что в 2016 году она, будучи руководителем коммерческой организации, получила бюджетные деньги и заключила договоры с индивидуальными предпринимателями, «не имея намерений выполнять свои обязательства в полном объеме». Позже Минобрнауки были представлены результаты работ, не соответствующие условиям договоров.

По делу Лукашевич проходит также начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Ранее он был главой одного из департаментов Минобрнауки.