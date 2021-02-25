Власти Москвы предупредили о возможных 9-балльных пробках
Пробки на дорогах Москвы могут достичь к вечеру 8–9 баллов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Ожидается, что днем пробки составят 5–6 баллов.
«Сейчас пробки в городе 5 баллов», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что утром движение в центр затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Помимо этого затруднения наблюдаются на 32-м и 46-м км МКАД на внутренней стороне, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.