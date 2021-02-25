Власти Москвы предупредили о возможных 9-балльных пробках

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Пробки на дорогах Москвы могут достичь к вечеру 8–9 баллов. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ожидается, что днем пробки составят 5–6 баллов.

«Сейчас пробки в городе 5 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что утром движение в центр затруднено на Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и шоссе Энтузиастов. Помимо этого затруднения наблюдаются на 32-м и 46-м км МКАД на внутренней стороне, а также на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады.