МЧС предупредило жителей Москвы о снеге и гололедице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жителей Москвы в ночь на 25 февраля и утром четверга ожидает ухудшение погоды, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

По данным Росгидромета, на которые ссылается МЧС, во второй половине ночи и утром в столице ожидается сильный снег. Кроме того, в МЧС предупреждают, что в утренние часы, с 05:00 до 10:00, прогнозируются гололед и сильная гололедица, а также усиление ветра до 13 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что 25 февраля на смену морозам в Москве придет оттепель. В дневные часы потеплеет до плюс 4 градусов. При этом потепление будет сопровождаться дождями и сильным ветром.

Согласно прогнозу, в городе с 24 по 26 февраля должна выпасть четверть месячной нормы осадков. Теплая погода сохранится до конца месяца.