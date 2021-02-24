Боевики обстреляли новый пункт пропуска в Идлибской зоне деэскалации

Провинция Идлиб, Сирия (Фото: Mahamad Kazmooz / Global Look Press)

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС).

В центре уточнили, что обстрел был совершен из минометов, после чего последовал удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата.

«Командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.

Согласно сообщению, с 22 февраля по инициативе сирийских властей были открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин» для перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и подконтрольной турецким вооруженным силам территории.