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Политика ,  
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Боевики обстреляли новый пункт пропуска в Идлибской зоне деэскалации

Провинция Идлиб, Сирия
Провинция Идлиб, Сирия (Фото: Mahamad Kazmooz / Global Look Press)

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) обстреляли пункт пропуска «Серакаб» в Идлибе. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС).

В центре уточнили, что обстрел был совершен из минометов, после чего последовал удар при помощи самодельного беспилотного летательного аппарата.

«Командованием российской группировки было принято решение об эвакуации личного состава администрации пункта пропуска», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших нет.

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Согласно сообщению, с 22 февраля по инициативе сирийских властей были открыты пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин» для перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и подконтрольной турецким вооруженным силам территории.

Ранее, 15 февраля, российские военные предупредили, что боевики готовят провокации в Идлибской зоне деэскалации, чтобы обвинить сирийскую армию в нанесении ударов по населенным пунктам.

По данным ЦПВС, в районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб была зафиксирована активность боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). В конце декабря 2020 года трое российских военнослужащих получили легкие ранения при обстреле бронетранспортера российской военной полиции боевиками в Идлибе.
 

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