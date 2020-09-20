Российские военные заявили о готовящейся провокации боевиков в Идлибе

Террористы готовят в сирийском Идлибе провокацию с применением отравляющих веществ. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич, передает ТАСС.

«Поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещенная в России террористической организация. — РБК) провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — указал он.

Гринкевич уточнил, что боевики собираются осуществить свой план в ближайшие дни, атаке подвергнутся населенные пункты Эрих и Бесамес. Целью провокации служит обвинение правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения.

Ранее Гринкевич уже предупреждал о подобных намерениях боевиков этой группировки. Он сообщил 12 сентября, что террористы собираются

провести постановочные съемки на юге Идлиба с привлечением журналистов иностранных СМИ. Получившиеся материалы, по его словам, распространят в интернете и СМИ, чтобы обвинить власти Сирии в использовании химического оружия против мирных граждан.