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Трое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

Российских военных обстреляли протурецкие боевики, сообщили в Минобороны. Они получили легкие ранения, их здоровью ничего не угрожает

Видео: syria_armenia / Vk
Видео: syria_armenia / Vk
Video

Протурецкие боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер российской военной полиции, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения», — сказал Сытник на брифинге. По его словам, пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Сытник уточнил, что обстрел произошел 29 декабря в 15:45 районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации «Идлиб». Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований». Сейчас командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности определяют причастных к нападению.

Эрдоган обвинил Россию в нападении на оппозицию в Идлибе
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Агентство NPA пишет, что днем 29 декабря поддерживаемые Турцией вооруженные оппозиционные группы столкнулись с попыткой проникновения сирийских правительственных сил на линию фронта Афес в восточном Идлибе. По данным агентства, турецкие формирования смогли отразить атаку и нанести противнику людские и материальные потери. Также NPA сообщает о взаимных обстрелах между правительственными силами и вооруженными оппозиционными группировками в районах Идлиба, Хамы, Алеппо и Латакии.

25 августа российские военные сообщили об обстреле в зоне деэскалации совместного российско-турецкого патруля. Инцидент произошел в районе населенного пункта Урум-Эль-Джауз в южной части Идлиба. Тогда двое российских военнослужащих получили легкую контузию. За несколько дней до этого на участке трассы российско-турецкого патрулирования на трассе в Идлибе произошел взрыв. О пострадавших среди российских или турецких военных в Центре по примирению не сообщали.

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Автор
Анастасия Батманова
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