Трое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

Российских военных обстреляли протурецкие боевики, сообщили в Минобороны. Они получили легкие ранения, их здоровью ничего не угрожает

Видео: syria_armenia / Vk

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Протурецкие боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер российской военной полиции, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения», — сказал Сытник на брифинге. По его словам, пострадавших оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую помощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Сытник уточнил, что обстрел произошел 29 декабря в 15:45 районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации «Идлиб». Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян с территории, находящейся под контролем «протурецких бандформирований». Сейчас командование российской группировки войск в Сирии вместе с турецкими военными и сирийскими органами безопасности определяют причастных к нападению.