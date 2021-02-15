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Российские военные предупредили о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Боевики готовят провокации в Идлибской зоне деэскалации, целью которых является обвинение сирийской армии в нанесении ударов по населенным пунктам, говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

«В районе населенного пункта Фуаа провинции Идлиб зафиксирована активность боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России)», — сообщили в ЦПВС.

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Российские военные призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и «встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

В октябре прошлого года ЦПВС сообщал о готовящейся провокации боевиков с использованием отравляющих веществ на юге Идлибской зоны. Цель была та же — обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против населения. По данным центра, боевики привезли несколько бочек с хлором в район населенного пункта Сфухон.

Сирия боевики провокация российские военные
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Общество
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