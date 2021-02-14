Российские дипломаты в Вене завели Telegram после инцидента с Twitter

Фото: Thomas Trutschel / photothek / imago-images.de / Global Look Press

Российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене завела канал в Telegram после блокировки ее аккаунта в Twitter.

«Дорогие подписчики, приглашаем присоединиться к нашему Telegram-каналу. Остаемся на связи!» — говорится в сообщении в Twitter.

В Telegram-канале дипломаты выразили надежду, что временная приостановка работы их Twitter-аккаунта была не более чем технической ошибкой. В противном случае это было бы грубейшим проявлением цензуры и неуважением к праву подписчиков на свободу доступа к информации, заключили они.

О блокировке аккаунта российских дипломатов в Twitter стало известно накануне. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва обратилась в Twitter за объяснениями.