Эксперты оценили возможность роста энерготарифов из-за утильсбора

«Это чисто лоббистские приемы, с помощью которых представители бизнеса пытаются воздействовать на власть. У нас все-таки процесс формирования тарифов не линейно связан с затратами на их производство, потому что никто не отменял поручение [президента России Владимира] Путина по поводу того, что рост платежей граждан за коммунальные ресурсы должен быть ограничен ростом инфляции, и более или менее этот принцип выдерживается», — рассказала она.
По словам Разворотневой, в ноябре прошлого года вышло распоряжение правительства России, которое устанавливает потолок роста платежей для каждого региона. В это же время стоимость коммунальных тарифов устанавливает сам регион таким образом, чтобы совокупный рост этих тарифов, умноженных на объем потребления, не превышал этого потолка.
Она пояснила, что ресурсоснабжающие организации зачастую недовольны подобными ограничениями, заявляя, что эти тарифы не покрывают затрат, мешают развиваться и модернизировать основные фонды.
Более того, Разворотнева уточнила, что в России не так много котельных на угле, их станет еще меньше, поскольку Минэнерго анонсировал масштабный проект газификации страны.
«В 2021 году рост будет ровно такой, как предусмотрено распоряжением правительства для каждого региона, эти все потолки опубликованы, даже часть регионов, кстати, отказалась использовать в полной мере эти возможности, сказав, что они не будут повышать на такую величину, которую разрешает правительство», — указала она.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг передала, что тарифы на тепло и электроэнергию в России в 2021 году могут повыситься из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.
В письме говорилось, что в стране планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Это, в свою очередь, приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», отмечал замминистра.