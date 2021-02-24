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Эксперты оценили возможность роста энерготарифов из-за утильсбора

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти в 2021 году не выше уровня инфляции. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он напомнил, что в стране на законодательном уровне установлен предельный рост тарифа, и он может расти только внутри инфляции.

«Если, например, тариф на тепло дорожает, значит, на газ/воду, должен подешеветь. Но совокупный тариф для гражданина не может вырасти больше, чем на цифру инфляции», — пояснил Пахомов.

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Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева сообщила РБК, что рост тарифов на тепло и электроэнергию в ближайшее время не скажется на потребителях.

«Это чисто лоббистские приемы, с помощью которых представители бизнеса пытаются воздействовать на власть. У нас все-таки процесс формирования тарифов не линейно связан с затратами на их производство, потому что никто не отменял поручение [президента России Владимира] Путина по поводу того, что рост платежей граждан за коммунальные ресурсы должен быть ограничен ростом инфляции, и более или менее этот принцип выдерживается», — рассказала она.

По словам Разворотневой, в ноябре прошлого года вышло распоряжение правительства России, которое устанавливает потолок роста платежей для каждого региона. В это же время стоимость коммунальных тарифов устанавливает сам регион таким образом, чтобы совокупный рост этих тарифов, умноженных на объем потребления, не превышал этого потолка.

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Она пояснила, что ресурсоснабжающие организации зачастую недовольны подобными ограничениями, заявляя, что эти тарифы не покрывают затрат, мешают развиваться и модернизировать основные фонды.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более того, Разворотнева уточнила, что в России не так много котельных на угле, их станет еще меньше, поскольку Минэнерго анонсировал масштабный проект газификации страны.

«В 2021 году рост будет ровно такой, как предусмотрено распоряжением правительства для каждого региона, эти все потолки опубликованы, даже часть регионов, кстати, отказалась использовать в полной мере эти возможности, сказав, что они не будут повышать на такую величину, которую разрешает правительство», — указала она.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг передала, что тарифы на тепло и электроэнергию в России в 2021 году могут повыситься из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля.

В письме говорилось, что в стране планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Это, в свою очередь, приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», отмечал замминистра.

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