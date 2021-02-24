Эксперты оценили возможность роста энерготарифов из-за утильсбора

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Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти в 2021 году не выше уровня инфляции. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он напомнил, что в стране на законодательном уровне установлен предельный рост тарифа, и он может расти только внутри инфляции.

«Если, например, тариф на тепло дорожает, значит, на газ/воду, должен подешеветь. Но совокупный тариф для гражданина не может вырасти больше, чем на цифру инфляции», — пояснил Пахомов.

Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева сообщила РБК, что рост тарифов на тепло и электроэнергию в ближайшее время не скажется на потребителях.