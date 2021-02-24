СМИ сообщили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию

Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут повыситься из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Поэтому сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними. Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, передают «Известия».

Замминистра напомнил, что в России планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику. Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», сообщается в письме.

«Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», —отметил Яновский.

Как сообщает издание со ссылкой на Минэнерго, доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии. В ведомстве отметили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, что потребует дополнительных трансфертов из федерального бюджета страны. По данным министерства, при этом сумма выплаченных субсидий будет примерно на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора.