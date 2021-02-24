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СМИ сообщили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию

Тарифы на тепло и электроэнергию в России могут повыситься из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Поэтому сборы лучше повышать поэтапно и на часть техники оставить прежними. Об этом говорится в письме замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг, передают «Известия».

Замминистра напомнил, что в России планируется повысить утильсбор на технику для ведения горных работ: бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы, и другую технику. Это приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», сообщается в письме.

«Можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», —отметил Яновский.

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Фото:Friso Gentsch / DPA / ТАСС

Как сообщает издание со ссылкой на Минэнерго, доля топливной составляющей угольной станции может достигать 65% в стоимости электроэнергии. В ведомстве отметили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения региональными бюджетами, что потребует дополнительных трансфертов из федерального бюджета страны. По данным министерства, при этом сумма выплаченных субсидий будет примерно на 15% превышать сумму, полученную бюджетом от введения утилизационного сбора.

Ранее «Известия» сообщали, что к лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. По информации издания, на это может повлиять изменение размера утилизационного сбора на спецтехнику (экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки), что скажется на цене этих машин и на цене стройматериалов.

Однако в Минпромторге сообщили РБК, что изменение размера утилизационного сбора на спецтехнику, которое прописано в проекте постановления правительства, не приведет к росту цен на эти машины. В ведомстве пояснили, что корректировка ставок утильсбора не проводилась с 2016 года и коснется только техники, спрос на которую способны удовлетворить российские производители.

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