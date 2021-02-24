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Новак ответил на сообщения о росте энерготарифов из-за утильсбора

Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Утилизационный сбор на импортную технику никак не отразится на энерготарифах для населения — они защищены государством, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова РБК передали в пресс-службе вице-премьера.

«Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах, так как применяется только на те категории импортной техники, у которой есть аналоги российского производства. На российскую технику он не повышается», — сказал Новак.

Информацию том, что возможное повышение утильсбора на оборудование для угольных компаний приведет к росту тарифов на электроэнергию, сегодня опровергло и Минэнерго.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

О возможном росте тарифов в среду написала газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В нем Яновский напомнил, что в России планируется повысить утильсбор, что приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности». Это приведет к росту себестоимости угля и повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что станет дополнительным фактором для повышения тарифов на тепло, а в ряде регионов — и на электроэнергию, считает замминистра.

Комментируя эту информацию, в Минэнерго пояснили, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и устанавливаются органами исполнительной власти в рамках предельных уровней, который определяет ФАС. Изменение тарифов производится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны. Так, по прогнозу, в 2021 году рост тарифов на электроэнергию для населения не превысит в среднем 5%.

«Таким образом, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний никоим образом не влияет на тарифы на электрическую энергию для населения», — говорилось в сообщении министерства.

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Аналогичная ситуация — и в регулировании тепловой энергии, все тарифные решения состоялись, никаких изменений на 2021 год не будет, все последующие возможные изменения будут учитываться регуляторами в будущем, исходя из установленных тарифных ограничений, отметили в Минэнерго.

В начале февраля ассоциация «Совет рынка», которая объединяет участников рынка энергетики, сообщала, что оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году выросла до максимума за последние пять лет. В качестве причин роста в ассоциации назвали нерыночные надбавки, в том числе надбавки за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощностей.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

При этом в Минэнерго заявили, что рост оптовых цен не повлияет на тарифы для населения. «Цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью. По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции», — сообщал замминистра энергетики Павел Сниккарс.

Александр Новак тарифы рост тепло электричество утильсбор
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