Новак ответил на сообщения о росте энерготарифов из-за утильсбора

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Утилизационный сбор на импортную технику никак не отразится на энерготарифах для населения — они защищены государством, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова РБК передали в пресс-службе вице-премьера.

«Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах, так как применяется только на те категории импортной техники, у которой есть аналоги российского производства. На российскую технику он не повышается», — сказал Новак.

Информацию том, что возможное повышение утильсбора на оборудование для угольных компаний приведет к росту тарифов на электроэнергию, сегодня опровергло и Минэнерго.

О возможном росте тарифов в среду написала газета «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг. В нем Яновский напомнил, что в России планируется повысить утильсбор, что приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности». Это приведет к росту себестоимости угля и повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что станет дополнительным фактором для повышения тарифов на тепло, а в ряде регионов — и на электроэнергию, считает замминистра.