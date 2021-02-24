Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля. Об этом РБК сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Ранее, 23 февраля, Варшавер сообщал, что могила Градовой будет находиться рядом с могилой народного артиста РСФР Андрея Мягкова.
Актриса умерла 22 февраля. Ей было 74 года. Причиной смерти Варшавер назвал инсульт, передавал ТАСС.
Градова прославилась своей ролью радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны» и Светланы Волокушиной в фильме «Место встречи изменить нельзя».