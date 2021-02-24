Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 14:49
В МИДе предложили устранить зависимость России от «ядовитого» доллара Политика, 17:31 Путин выразил надежду на нормализацию политической ситуации в Киргизии Политика, 17:27 В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС Технологии и медиа, 17:27 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 17:17 РФС назначил судей на матчи первого после возобновления РПЛ тура Спорт, 17:14 СК возбудил дело из-за отравления детей в Каспийске Общество, 17:11 Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Pro, 17:06 MicroStrategy увеличила инвестиции в биткоин на $1 млрд Крипто, 17:04 ВШЭ сохранит скидки и другие программы поддержки студентов в 2021 году Общество, 17:02 В Mitsubishi рассказали о новом Pajero Sport для России Авто, 17:00 Бумаги TCS Group в Москве обвалились на 11% Инвестиции, 16:49 Сборная России перед стартом квалификации ЧМ-2022 проведет сбор в Сочи Спорт, 16:49 Египет зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» Общество, 16:46 ФАС обязала «Яндекс» прекратить дискриминацию конкурентов «колдунщиками» Бизнес, 16:30
Общество ,  
0 

Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссёра Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»
Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссёра Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (Фото: А. Гольцин / РИА Новости )

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронили на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища 24 февраля. Об этом РБК сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Ранее, 23 февраля, Варшавер сообщал, что могила Градовой будет находиться рядом с могилой народного артиста РСФР Андрея Мягкова.

Актриса умерла 22 февраля. Ей было 74 года. Причиной смерти Варшавер назвал инсульт, передавал ТАСС.

Сериал Бекмамбетова вошел в программу американского кинофестиваля
Технологии и медиа
Тимур Бекмамбетов

Градова прославилась своей ролью радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны» и Светланы Волокушиной в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Градова также играла в театре. Первый спектакль с ее участием состоялся в 1969 году. Тогда она сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене Московского академического театра им. В.В. Маяковского. В 1970–1980-е годы Градова играла в Московском академическом Театре Сатиры. 

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь, Мария Миронова, актриса театра и кино.

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

новости актриса артистка похороны
Материалы по теме
Минкультуры разрешило петербургским театрам заполнить залы на 75%
Общество
Как пандемия отразилась на доходах музеев и театров Москвы. Инфографика
Общество
Из Большого театра эвакуировали 800 человек из-за сценического дыма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter