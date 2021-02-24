Екатерину Градову похоронили на Троекуровском кладбище

Градова также играла в театре. Первый спектакль с ее участием состоялся в 1969 году. Тогда она сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» на сцене Московского академического театра им. В.В. Маяковского. В 1970–1980-е годы Градова играла в Московском академическом Театре Сатиры.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь, Мария Миронова, актриса театра и кино.