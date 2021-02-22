Общество , 22 фев, 14:33
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Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова
Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»
На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гильдии союза кинематографистов Валерия Гущина.
Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.
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