Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)

На 75-м году жизни умерла актриса Екатерина Градова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гильдии союза кинематографистов Валерия Гущина.

Известность в кинематографе к актрисе пришла в 1973 году после выхода на экраны телефильма «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В 1983 году Градовой присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

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