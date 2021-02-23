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В «Ленкоме» назвали дату и место похорон актрисы Екатерины Градовой

Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссёра Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны»
Екатерина Градова в роли радистки Кэт в телевизионном художественном фильме режиссёра Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» (Фото: РИА Новости)

Заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище, рассказал РБК директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

«Захоронение будет на Троекуровском кладбище, рядом с могилой Андрея Мягкова, на «Аллее звезд», 16-я аллея», — сказал Варшавер.

Градова умерла 22 февраля на 75-м году жизни. Она известна своей ролью радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны», а также ролью Светланы Волокушиной в фильме «Место встречи изменить нельзя».

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Градова играла и в театре. Свою первую роль она исполнила в 1969 году. Она сыграла Негину в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра им. Маяковского.

В 1970-х и 1980-х Градова играла в Московском академическом театре Сатиры. В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Градова была замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Их дочь Мария Миронова играет в кино и театре.

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