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Технологии и медиа ,  
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Сериал Бекмамбетова вошел в программу американского кинофестиваля

Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сериал Тимура Бекмамбетова Swipe Righteous вошел в программу американского кинофестиваля SXSW, следует из анонса на сайте кинофестиваля. Сериал впервые был представлен в ноябре прошлого года на Московском еврейском кинофестивале и изначально носил название iBible.

Режиссер описывал его как экранизацию Библейских историй в формате скринлайф — этот формат подразумевает, что все события показаны зрителю через экран компьютера или смартфона.

«Вы увидите, как Адам свайпнет вправо Еву, Каин заблокирует Авеля, а Бог твитнет десять заповедей», — говорится в описании проекта на сайте SXSW.

Сериал состоит из коротких эпизодов по две-три минуты. Тимур Бекмамбетов стал автором идеи проекта и режиссером первой серии, сообщала пресс-служба киностудии Бекмамбетова «Базелевс», передавал ТАСС. Бекмамбетов продюсирует сериал Swipe Righteous вместе с Мажд Нассифом. До этого проекта они совместно работали над сериалом Dead of Night для платформы Snapchat. Режиссерами и сценаристами англоязычной версии проекта выступили братья Адам и Джесси Брукс.

В списке других картин фестиваля также значится еще один продюсерский проект Бекмамбетова — фильм «R # J». Эта картина — современное переосмысление пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта». Оригинальные диалоги показаны как переписки в социальных сетях. Режиссером и автором сценария выступил Кэри Ульямс, один из режиссеров американского сериала «Банши. Предыстория».

Тимур Бекмамбетов — российский и казахстанский кинорежиссер и продюсер. Среди известных режиссерских работ фильмы «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение». Он основатель российской киностудии «Базелевс», среди ее известных проектов — серия фильмов «Елки», фильмы «Самый лучший день» и «Время первых».

кинофестиваль Тимур Бекмамбетов сериал
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