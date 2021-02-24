Путин заявил о применении против России «анекдотичных» теорий заговора

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В информационной кампании, которая ведется против России некоторыми странами, используются теории заговора. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора», — сказал он.

По его словам, в последнее время имели место попытки поставить под сомнения российские достижения в медицине и борьбе с коронавирусом. При этом многие партнеры доброжелательно относятся к результатам России в этой сфере и готовы сотрудничать, отметил Путин.

В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины от COVID-19 для достижения дипломатических целей.