Путин заявил о применении против России «анекдотичных» теорий заговора

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 14:49
Устюгов после травмы выступит в спринте на чемпионате мира Спорт, 15:47 Bloomberg заключил мировое соглашение с «Роснефтью» Бизнес, 15:46 В России продлят льготные кредиты для бизнеса с подъемом ставки до 3% Бизнес, 15:44 Citroen назвал стоимость Berlingo российского производства Авто, 15:39 Миллера переизбрали главой «Газпрома» Бизнес, 15:37 Полиция Бронкса выгуляла робопса от Boston Dynamics Стиль, 15:35 «Научить людей разучиваться» — Светлана Миронюк о будущем образования Экономика образования, 15:30  Netflix снимет своих «Пиратов Карибского моря» с Зои Салданой Стиль, 15:24 В России в 2020 году пресекли работу 400 агентов иностранных спецслужб Политика, 15:20 Риелторы назвали район Москвы с наиболее подорожавшим элитным жильем Недвижимость, 15:20 На Украине с задержкой началась вакцинация от COVID-19 Общество, 15:20 Новак ответил на сообщения о росте энерготарифов из-за утильсбора Общество, 15:12 В США частично замерз Ниагарский водопад. Видео Общество, 15:10 Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства Общество, 15:07
Политика ,  
0 

Путин заявил о применении против России «анекдотичных» теорий заговора

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В информационной кампании, которая ведется против России некоторыми странами, используются теории заговора. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, трансляцию его выступления ведет «Россия 24».

«Против нас ведется целенаправленная информационная кампания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора», — сказал он.

В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теорий заговора о COVID
Политика
Фото:Leonhard Foeger / Reuters

По его словам, в последнее время имели место попытки поставить под сомнения российские достижения в медицине и борьбе с коронавирусом. При этом многие партнеры доброжелательно относятся к результатам России в этой сфере и готовы сотрудничать, отметил Путин.

В середине февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай пытаются использовать свои вакцины от COVID-19 для достижения дипломатических целей.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о призывах США с подозрением относиться к российской вакцине, называл подобные заявления в противовес нормальному общению печальным фактом. «Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — отмечал министр.

Владимир Путин информационная политика
Материалы по теме
США заподозрили Россию в распространении слухов о здоровье Байдена
Политика
Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter