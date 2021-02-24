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В Москве пункты вакцинации заработали в ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сделать прививку от коронавируса теперь можно еще в двух торговых центрах столицы — «Ривьере» и «Гагаринском», говорится в Telegram-канале Оперативного штаба Москвы.

Чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей, власти города регулярно меняют местоположение и увеличивают количество выездных бригад, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

В сообщении также отмечается, что из-за высокого спроса на вакцинацию продлили работу выездных бригад в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп». Получить первый компонент вакцины там можно будет до 27 февраля.

Полный список пунктов вакцинации от COVID-19 опубликован на сайте мэрии.

По данным оперштаба Москвы, за прошедшие сутки в столице удалось выявить 1417 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента.

В Москве новые пункты вакцинации открыли на ВДНХ и в ТЦ «Европейский»
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

17 февраля выездные бригады вакцинации начали работу на ВДНХ и в торговом центре «Европейский» на Киевской площади.

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Выездные бригады вакцинации начали принимать горожан в популярных московских местах в январе. Тогда появилась возможность сделать прививку от коронавируса в московском фудмолле «Депо», в торговых центрах ГУМ, «Океания», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Калейдоскоп», Columbus, «Саларис», «Город», «Л-153», во флагманском офисе «Мои документы» Центрального административного округа столицы, расположенном в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити», в театре «Геликон-опера».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус вакцинация ТЦ «Гагаринский» Москва COVID-19
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