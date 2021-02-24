В Москве пункты вакцинации заработали в ТЦ «Ривьера» и «Гагаринский»
Сделать прививку от коронавируса теперь можно еще в двух торговых центрах столицы — «Ривьере» и «Гагаринском», говорится в Telegram-канале Оперативного штаба Москвы.
Чтобы охватить вакцинацией как можно больше людей, власти города регулярно меняют местоположение и увеличивают количество выездных бригад, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
В сообщении также отмечается, что из-за высокого спроса на вакцинацию продлили работу выездных бригад в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп». Получить первый компонент вакцины там можно будет до 27 февраля.
Полный список пунктов вакцинации от COVID-19 опубликован на сайте мэрии.
По данным оперштаба Москвы, за прошедшие сутки в столице удалось выявить 1417 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента.