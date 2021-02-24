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Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии с которыми лица без гражданства смогут получить временные удостоверения личности. Текст поправок опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает процедуру получения временного удостоверения для лиц без гражданства. В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту (.pdf), к этой категории относятся лица, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает. Принятый закон затронет более 5 тыс. человек, сообщается в пояснительной записке.

Удостоверение позволит лицам без гражданства законно находиться на территории России и работать без оформления патента.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Удостоверение будет действительно в течение десяти лет, но лица без гражданства обязаны продлевать его каждый год, также встав на учет по месту жительства.

В случае, если проверяющие органы обнаружат у человека гражданство другого государства, временное удостоверение будет аннулировано. Также документ станет недействительным в случае получения статуса беженца или предоставления убежища на территории России.

Закон вступит в силу 23 августа 2021 года.

В середине прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства. По новым правилам, иностранцам необязательно отказываться от гражданства другого государства. Упрощенная процедура действует в отношении граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Украины, а также иностранцев, которые постоянно проживают в России или являются носителями русского языка.

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В апреле 2020 года Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении, разрешили не покидать страну. Люди, у которых истекает срок действия разрешительных документов, смогли остаться в России, не продлевая визу, вид на жительство и другие документы, по которым они въехали в страну. В декабре 2020 года Путин продлил срок действия этого указа до 15 июня 2021 года.

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