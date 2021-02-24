Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в соответствии с которыми лица без гражданства смогут получить временные удостоверения личности. Текст поправок опубликован на портале правовой информации.

Закон устанавливает процедуру получения временного удостоверения для лиц без гражданства. В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту (.pdf), к этой категории относятся лица, у которых забрали гражданство России по решению суда, и те, кто не сменил паспорт СССР и не вступил в российское гражданство. Также документ выдадут людям, которых не могут выдворить из страны по решению суда, так как ни одна другая страна их не принимает. Принятый закон затронет более 5 тыс. человек, сообщается в пояснительной записке.

Удостоверение позволит лицам без гражданства законно находиться на территории России и работать без оформления патента.



Удостоверение будет действительно в течение десяти лет, но лица без гражданства обязаны продлевать его каждый год, также встав на учет по месту жительства.

В случае, если проверяющие органы обнаружат у человека гражданство другого государства, временное удостоверение будет аннулировано. Также документ станет недействительным в случае получения статуса беженца или предоставления убежища на территории России.