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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление о Карабахе
Политика
Никол Пашинян,&nbsp;Ильхам Алиев и Владимир Путин

Помимо этого, пресс-служба армянского правительства сообщила, что Путин и Пашинян также затронули тему возвращения Азербайджаном военнопленных. «В частности, была подчеркнута необходимость немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», — указали в армянском кабмине.

9 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, Путин и Пашинян приняли заявление о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан договорились, что зафиксируют за собой территории, занятые на момент подготовки соглашения. Кроме того, Армения обязалась освободить районы Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, так называемую буферную зону. Контролировать выполнения договоренностей обязалась Россия, направив в регион своих миротворцев.

11 января 2021 года прошли еще одни переговоры в Москве, по итогам которых было принято совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. По словам Путина, Ереван и Баку согласились создать рабочую группу на уровне заместителей председателей правительств для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры в регионе. Он также сообщил, что в ближайшее время будут созданы рабочие экспертные подгруппы, которые представят конкретные планы действий по этим вопросам.

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Пашинян после встречи заявил, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности». Однако он отметил, что некоторые гуманитарные проблемы так и не удалось решить. Так, стороны не договорились об обмене пленными.

Владимир Путин Никол Пашинян Нагорный Карабах Кремль
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