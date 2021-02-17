Путин обсудил с Пашиняном Карабах

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / Sputnik / AP)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены практические аспекты реализации заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также договоренностей, достигнутых в ходе трехстороннего саммита в Москве 11 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пресс-служба армянского правительства сообщила, что Путин и Пашинян также затронули тему возвращения Азербайджаном военнопленных. «В частности, была подчеркнута необходимость немедленного возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц», — указали в армянском кабмине.

9 ноября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, Путин и Пашинян приняли заявление о мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан договорились, что зафиксируют за собой территории, занятые на момент подготовки соглашения. Кроме того, Армения обязалась освободить районы Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, так называемую буферную зону. Контролировать выполнения договоренностей обязалась Россия, направив в регион своих миротворцев.