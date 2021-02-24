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Первые 100 дней Байдена ,  
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США и Канада договорились о координации подходов для конкуренции с Китаем

США и Канада будут координировать свои действия, чтобы лучше конкурировать с Китаем и отражать угрозы своим интересам и ценностям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам прошедшей в виртуальном формате встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Байдена, он обсудил с Трюдо «вызывающие озабоченность вопросы» на американском континенте и в мире.

«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности и интересы», — сказал он.

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Президент США также выразил поддержку Канаде в вопросе освобождения задержанных в Китае канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.

Правоохранительные органы КНР задержали бывшего дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спэвора в декабре 2018 года. Их обвинили в краже информации, представляющей важность для национальных интересов Пекина. Это произошло на фоне скандала с финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую ранее задержали Ванкувере. Ее обвинили в попытке обойти американские санкции против Ирана. Вашингтон настоял на том, чтобы Оттава экстрадировала ее в США.

Ранее Байден говорил, что крупнейшим конкурентом США является Китай. Также он заявлял, что в свете растущих «стратегических вызовов» со стороны Китая и России Соединенные Штаты должны обновить приоритеты в обороне.

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