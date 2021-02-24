США и Канада договорились о координации подходов для конкуренции с Китаем

США и Канада будут координировать свои действия, чтобы лучше конкурировать с Китаем и отражать угрозы своим интересам и ценностям. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам прошедшей в виртуальном формате встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По словам Байдена, он обсудил с Трюдо «вызывающие озабоченность вопросы» на американском континенте и в мире.

«Это включает координацию наших подходов, чтобы лучше конкурировать с Китаем и лучше защищать наши ценности и интересы», — сказал он.

Президент США также выразил поддержку Канаде в вопросе освобождения задержанных в Китае канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.