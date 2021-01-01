Байден заявил об исходящих со стороны России и Китая угрозах

США должны обновить приоритеты в обороне на фоне растущих «стратегических вызовов» со стороны России и Китая. Об этом заявил избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию вел канал NBC.

«Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказаться в наиболее сильной из возможных позиций для встречи с этими вызовами», — сказал Байден.

Он добавил, что реформы подразумевают обновление приоритетов в сфере обороны, которые позволят «лучше давать отпор агрессии в будущем».

Еще до президентских выборов, которые состоялись 3 ноября, Байден называл Россию главной угрозой для Соединенных Штатов.