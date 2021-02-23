Еще две страны зарегистрировали «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Киргизии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем РБК.

По данным Минздрава страны, за последние сутки там выявили 72 новых заражения за сутки, выздоровели за тот же период 76 человек. За все время был заражен 86 001, умерли 1460 человек.

Также российскую вакцину зарегистрировали в Гайяне. В фонде указали, что Гайяна стала 33-й страной в мире, которая одобрила применение российской вакцины. Регистрация прошла по ускоренной процедуре.

Страна одобрила использование британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. В начале февраля страна получила 3 тыс. доз препарата от Барбадоса, который импортировал его ранее из Индии. В Индии находится одно из крупнейших производство AstraZeneca. Созданием вакцины там занимается Serum Institute.

К сегодняшнему дню в стране привились 1 852 человек (по данным Всемирного банка на 2019 год, в стране проживают 782,7 тыс. человек). В начале февраля глава Минздрава Гайяны Фрэнк Энтони сообщил о намерении получить 104 тыс. доз вакцины AstraZeneca через механизмы Всемирной организации здравоохранения.