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Пандемия коронавируса ,  
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Еще две страны зарегистрировали «Спутник V»

Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Министерство здравоохранения Киргизии зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем РБК.

По данным Минздрава страны, за последние сутки там выявили 72 новых заражения за сутки, выздоровели за тот же период 76 человек. За все время был заражен 86 001, умерли 1460 человек.

Также российскую вакцину зарегистрировали в Гайяне. В фонде указали, что Гайяна стала 33-й страной в мире, которая одобрила применение российской вакцины. Регистрация прошла по ускоренной процедуре.

Страна одобрила использование британской вакцины от коронавируса AstraZeneca. В начале февраля страна получила 3 тыс. доз препарата от Барбадоса, который импортировал его ранее из Индии. В Индии находится одно из крупнейших производство AstraZeneca. Созданием вакцины там занимается Serum Institute.

К сегодняшнему дню в стране привились 1 852 человек (по данным Всемирного банка на 2019 год, в стране проживают 782,7 тыс. человек). В начале февраля глава Минздрава Гайяны Фрэнк Энтони сообщил о намерении получить 104 тыс. доз вакцины AstraZeneca через механизмы Всемирной организации здравоохранения.

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Первой зарубежной страной, которая одобрила применение вакцины «Спутник V», стала Белоруссия. Ранее она принимала участие в ее клинических испытаниях.

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Венгрия стала единственной страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. В настоящее время «Спутник V» проходит проверку в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Масштабные поставки «Спутника V» в Европу запланированы на июнь 2021 года, сразу после одобрения препарата EMA и завершения массовой вакцинации россиян.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Спутник V коронавирус вакцина РФПИ Киргизия Гайана
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