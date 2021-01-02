www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88
(+0,22)
Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68
(+0,48)
Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Глава МИД Китая оценил отношения с Россией
Политика, 10:12
Где мой грузовик: как управлять парком грузовых автомобилей
РБК и Scania, 10:07
Десять эффективных книг для бизнес-образования
Экономика образования, 10:00
www.adv.rbc.ru
Суд отклонил иск конгрессмена о пересмотре итогов выборов президента США
Политика, 09:58
К чему готовиться в 2021 году: главные прогнозы бизнес-гуру
Общество, 09:05
Кого мы потеряли в 2020 году. Фотогалерея
Общество, 09:02
CNN узнал о повышении Ираном боеготовности в Персидском заливе
Политика, 08:48
Новые штрафы для водителей в 2021 году. Таблица
Авто, 08:10
В Новосибирске начали проверку после гибели девочки на горке
Общество, 07:57
Трамп раскритиковал темпы вакцинации в некоторых штатах
Общество, 07:28
Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
Экономика, 06:42
Власти Хабаровска сообщили о прекращении митингов в поддержку Фургала
Общество, 06:31
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Общество, 06:05
США перенесли массовое производство F-35 на неопределенный срок
Общество, 05:43
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Итоги 2020
,
02 янв, 09:02
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Кого мы потеряли в 2020 году. Фотогалерея
Актеры, политики, спортсмены, писатели со всего мира. Кого мы потеряли в 2020 году — в фотогалерее РБК
Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа
Валентин Гафт
Диего Марадона
Борис Александров
Дмитрий Босов
Михаил Жванецкий
смерть
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Умер Михаил Жванецкий
Общество
«Таких сегодня не делают». В России вспоминают Валентина Гафта
Общество
Москва прощается с Арменом Джигарханяном. Вспоминаем любимые роли артиста
Общество
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2021
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter