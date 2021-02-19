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Город ,  
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Из Большого театра эвакуировали 800 человек из-за сценического дыма

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Здание Большого театра вынуждены были покинуть около 800 сотрудников после того, как система пожаротушения сработала на театральный дым. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по г. Москве получил сообщение о задымлении в театре. Прибывшие пожарные обнаружили, что никакого задымления нет.

О том, что пожарные проверяют сообщение о задымлении в Большом театре в Москве, в 11:58 сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Позже в МЧС Москвы сообщили, что пожарные проводят разведку в здании.

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Фото:МЧС России

В декабре 2020 года здание Большого театра проверили после сообщения о минировании. «Проходили стандартные проверочные мероприятия при поступлении анонимного звонка об угрозах. В результате мероприятий никаких опасных предметов не обнаружено, угроза не подтвердилась», — сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Там добавили, что на время проведения проверки сотрудников выводили из здания.

Большой театр задымление эвакуация новости
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