Синоптики предупредили москвичей о приближении «барической пилы»

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Москвичей в ночь на вторник, 23 февраля, ждут существенные колебания атмосферного давления и температуры. В столицу придут так называемая барическая пила и «температурные качели». Об этом сообщили РБК в центре погоды «Фобос».

«Сегодня ночью мы ожидаем минимальную температуру с начала зимы: в столице минус 24–26, по области — до минус 28. Далее температура будет повышаться, особенно резкие изменения в температуре и атмосферном давлении произойдут в четверг, — рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Завтра уровень давления составит 768 мм ртутного столба — это на 20 мм выше средних многолетних значений. Дальше оно будет понижаться, а температура — расти», — сообщил он.

Синоптик отметил, что уже в четверг в столицу придут снег с дождем, а температура воздуха составит +1 градус. Минимальное атмосферное давление опустится до 738 мм ртутного столба — это на 10 мм ниже нормы. «Такое потепление продлится три дня, в воскресенье температура начнет понижаться до минус 3–4 градусов. Атмосферное давление повысится до нормы. В начале весны температура вновь понизится, а атмосферное давление начнет повышаться», — резюмировал Синенков.



Ранее Гидрометцентр предупреждал россиян о приближении аномально холодной погоды. «Если смотреть на среднюю аномалию температуры на ближайшие пять дней, с 18 февраля по 22 февраля, то практически вся территория нашей страны окрашена голубым, а большей частью — синим цветом», — заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.