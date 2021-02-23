В Гидрометцентре спрогнозировали «кровавые дожди» на юго-западе Европы

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Юго-запад Европы ожидают дожди красноватого цвета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Причиной таких осадков станет перенос воздушных масс, насыщенных пылью из Сахары. «Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — пояснил Вильфанд.

В первую очередь необычное метеорологическое явление затронет Испанию, возможно, юг Франции, побережье Средиземного моря, уточнил синоптик. Оно будет наблюдаться до среды включительно.

«На севере Африки наблюдаются пыльные бури, и когда активно развит меридиональный перенос [воздушных масс], эта пыль выносится вдоль побережья Европы далеко на Север. И уже там, в зоне атмосферных фронтов, происходит выпадение этой пыли», — пояснила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.