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В Гидрометцентре спрогнозировали «кровавые дожди» на юго-западе Европы

Фото: Alvaro Barrientos / AP
Фото: Alvaro Barrientos / AP

Юго-запад Европы ожидают дожди красноватого цвета, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Причиной таких осадков станет перенос воздушных масс, насыщенных пылью из Сахары. «Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — пояснил Вильфанд.

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В первую очередь необычное метеорологическое явление затронет Испанию, возможно, юг Франции, побережье Средиземного моря, уточнил синоптик. Оно будет наблюдаться до среды включительно.

«На севере Африки наблюдаются пыльные бури, и когда активно развит меридиональный перенос [воздушных масс], эта пыль выносится вдоль побережья Европы далеко на Север. И уже там, в зоне атмосферных фронтов, происходит выпадение этой пыли», — пояснила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что такие осадки еще называют «окрашенные дожди». По ее словам, дожди красноватого оттенка могут выпасть на территории Франции и Испании.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в зависимости от цвета песка осадки имеют желтоватый, красноватый и коричневатый оттенки. «Переносы на такое расстояние бывают редко», — добавил синоптик.

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Ранее, 23 февраля, Вильфанд сообщил, что в четверг, 25 февраля, оттепель сменит морозы в Москве. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов. Теплая погода продержится до конца месяца. Однако оттепель будет сопровождаться дождями и сильным ветром. Синоптик ожидает, что с 24 по 26 февраля в столице выпадет четверть месячной нормы осадков.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Сахара пыль дожди Европа новости
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