Гомельские военные пожали руки для «передачи энергии» от Лукашенко

Видео: Телеграм канал "На страже родины"

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Военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов провел «эстафету рукопожатий» с военнослужащими своего гарнизона, чтобы поделиться «зарядом энергии и решительности» от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «На страже Родины», внимание на него обратило издание Tut.by.

На видео Кривоносов говорит, что во время шестого Всебелорусского собрания «удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности». Затем полковник подошел к военнослужащему и пожал ему руку, после чего военные повторили то же самое уже друг с другом, передавая рукопожатие как эстафету.

Telegram-канале пишет, что позже обмен рукопожатиями состоится и в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны Белоруссии.