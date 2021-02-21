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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила о «смехе режима Лукашенко» над санкциями Евросоюза

По ее мнению, Брюссель должен наращивать санкционное давление в отношении властей Белоруссии, а странам Запада необходимо отказаться от «финансовой поддержки режима Лукашенко»
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью британской газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, введенные Европейским союзом в отношении белорусского руководства.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко смеется», — сказала она, подчеркнув, что ЕС предпринял «смехотворно мало» шагов против официального Минска.

По ее словам, тех санкций, которые к настоящему моменту введены Брюсселем, недостаточно для оказания давления на Лукашенко и его окружение. Тихановская считает, что западные страны должны отказаться от «финансовой поддержки режима Лукашенко» и продолжать вводить все новые санкции против действующих властей Белоруссии, которые были уличены в нарушении прав человека, а также против судей, «выносящих приговоры невиновным».

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«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», — считает она.

В интервью швейцарскому изданию Le Temps Тихановская говорила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы» и сейчас создается впечатление, что она проиграла. «Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся», — заявила она.

При этом Тихановская выразила надежду на возобновление акций протеста весной. Она рассказала, что в настоящее время оппозиция формирует основу для «завтрашней борьбы», совершая попытки соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей и полицейских.

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Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко
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Светлана Тихановская

Тихановская проиграла Лукашенко на выборах, которые прошли в августе прошлого года. По данным ЦИК, находящийся у власти 26 лет Лукашенко набрал чуть более 80% голосов избирателей, тогда как Тихановская — 10%. Лукашенко не раз заявлял, что выборы прошли честно. Москва признала его президентом. На протяжении долгого времени в Белоруссии проходили протестные акции оппозиции и сторонников Тихановской, несогласных с результатами выборов.

На фоне происходящего в Белоруссии власти Евросоюза ввели несколько пакетов санкций в отношении руководства страны. Ограничения предполагают запрет на посещение стран ЕС и заморозку европейских активов. В списки вошли чиновники, которые, по мнению Брюсселя, виновны в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав человека. В списках оказались более 50 чиновников, включая самого Лукашенко и его сына Виктора. Минск в ответ ввел санкции против нескольких европейских чиновников, которым запретили въезд в республику.

Автор
Михаил Юшков
Светлана Тихановская Белоруссия Александр Лукашенко санкции Евросоюз
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