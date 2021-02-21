Тихановская заявила о «смехе режима Лукашенко» над санкциями Евросоюза

По ее мнению, Брюссель должен наращивать санкционное давление в отношении властей Белоруссии, а странам Запада необходимо отказаться от «финансовой поддержки режима Лукашенко»

Светлана Тихановская (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью британской газете The Sunday Times назвала насмешкой санкции, введенные Европейским союзом в отношении белорусского руководства.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко смеется», — сказала она, подчеркнув, что ЕС предпринял «смехотворно мало» шагов против официального Минска.

По ее словам, тех санкций, которые к настоящему моменту введены Брюсселем, недостаточно для оказания давления на Лукашенко и его окружение. Тихановская считает, что западные страны должны отказаться от «финансовой поддержки режима Лукашенко» и продолжать вводить все новые санкции против действующих властей Белоруссии, которые были уличены в нарушении прав человека, а также против судей, «выносящих приговоры невиновным».

«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», — считает она.